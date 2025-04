Neymar treina no campo com o Santos, mas deve ser reserva contra Fluminense por falta de ritmo

Caixinha deve utilizar a escalação que começou o jogo-treino diante do Água Santa no CT Rei Pelé, com a volta de Zé Ivaldo na vaga de Luan Peres e três novidades em relação à equipe que empatou com o Bahia na rodada passada, por 2 a 2, na Vila Belmiro: Diego Pituca substituindo Gabriel Bontempo e Léo Godoy na lateral-direita na vaga de JP Chermont, trocas para aumentar o poder de marcação após quatro gols sofridos em duas rodadas, e com Thaciano no lugar de Barreal.

"Fiquei com bastante medo de ficar fora, porque no exame deu um edema, mas já estou bem. Eu já joguei outras situações com o tornozelo inchado e até com dores no joelho. Mas estarei no jogo, vou na raça", disse Zé Ivaldo, nesta sexta-feira, anunciando que estará em campo apesar ds dores.

Desta maneira, o Santos deve entrar em campo com Gabriel Brazão; Leo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Thaciano; Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares.