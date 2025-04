McLaren domina e Bortoleto é o 13º no 2º treino livre do GP do Bahrein de F-1

A McLaren não teve problemas para se impor no Circuito Internacional de Sakhir, no segundo treino livre do GP do Bahrein de Fórmula 1. O time britânico liderou a sessão e o dia com o australiano Oscar Piastri, seguido de perto pelo inglês Lando Norris, nesta sexta-feira. O brasileiro Gabriel Bortoleto registrou o 13º melhor tempo da sessão, já sob condições mais amenas, após o forte calor do primeiro treino do dia.

Piastri anotou a melhor marca do dia, com 1min30s505, 0s154 mais veloz que o companheiro de McLaren. Norris havia liderado o primeiro treino desta sexta, mas seu tempo foi superado em três segundos na segunda sessão do dia.

A segunda atividade do dia, disputado ao anoitecer, nas mesmas condições do treino classificatório e da corrida, começou com dificuldades para alguns pilotos, como o próprio Piastri e Albon. Eles deixaram a pista em suas primeiras voltas, enquanto Alonso, com problema diferente, quase removeu sozinho o volante enquanto sua Aston Martin estava no meio do traçado.