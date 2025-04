Liverpool encerra 'novela' e estende contrato de Salah até 2027

A direção do Liverpool encerrou a "novela" e anunciou nesta sexta-feira a aguardada renovação do contrato de Mohamed Salah. As negociações se arrastaram ao longo dos últimos meses e a torcida chegou a temer pela saída do atacante egípcio. Mas as partes chegaram a um acordo e o astro estendeu seu vínculo com o clube inglês até junho de 2027.

Com o acerto, o jogador de 32 anos vai completar 10 anos no time onde fez história nos últimos anos, com títulos de peso além de marcas individuais. Salah era um dos três jogadores mais icônicos do elenco que tinha contrato somente até o fim da atual temporada europeia, em junho. Os outros são o zagueiro Virgil van Dijk e o lateral Trent Alexander-Arnold, este perto de ser anunciado como futuro reforço do Real Madrid.

"É claro que estou muito animado. Temos uma grande equipe agora. Antes também tínhamos uma grande equipe. Mas eu assinei porque acho que temos a chance de ganhar outros troféus e desfrutar do meu futebol", comentou o experiente atacante. "É ótimo, tive meus melhores anos aqui. Joguei oito anos, espero que sejam 10. Estou curtindo minha vida aqui, curtindo meu futebol. Tive os melhores anos de minha carreira."