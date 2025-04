Infantino condena violência em Colo-Colo x Fortaleza e presta solidariedade às vítimas

Gianni Infantino ficou horrorizado com mais uma noite de cenas de violência e óbitos no futebol mundial. O presidente da Fifa condenou os atos que culminaram com a morte de dois torcedores do Colo-Colo antes do jogo com o Fortaleza, pela Libertadores - partida suspensa aos 24 minutos da etapa final nesta quinta-feira -, mas prestou solidariedade às famílias das vítimas.

A partida entre chilenos e brasileiros foi interrompida na segunda etapa por causa de uma confusão nas arquibancadas e nos arredores do estádio Monumental de Santiago, no Chile. Torcedores do time local se revoltaram com a morte de dois jovens antes da partida, quebraram a barreira de acrílico (que protege jogadores no gramado) e invadiram o campo. Depois de cumprir o protocolo de suspender a partida por 45 minutos e, visto que não havia condições mínimas de segurança, o duelo foi suspenso.

"Fiquei profundamente triste ao saber dos trágicos incidentes que ocorreram antes da partida da Copa Libertadores entre Colo-Colo e Fortaleza em Santiago do Chile, que resultaram na morte de duas pessoas e de várias outras", lamentou Infantino.