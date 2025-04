Ídolo no Inter e com passagens por Santos, seleção e Japão, Leandro Damião dá adeus ao futebol

Chegou ao fim oficialmente nesta sexta-feira, a bela carreira do atacante Leandro Damião, ídolo e artilheiro no Internacional, que defendeu camisas pesadas do futebol nacional como Santos, Flamengo e Cruzeiro, além da seleção brasileira (foi medalha de prata nos Jogos de Londres-2012) e ainda escreveu história vitoriosa pelo Kawasaki Frontale, do Japão. O jogador anunciou o adeus aos gramados aos 35 anos após curta passagem pelo Coritiba.

A notícia da aposentadoria veio em série de posts nas redes sociais. "Chegou o momento de pendurar as chuteiras e fechar um capítulo que foi decisivo na minha história. Hoje, me despeço do futebol. Um sonho de menino que virou realidade. Com o apoio incansável do meu pai, da minha família, e com muita dedicação, consegui alcançar aquilo que parecia tão distante: ser jogador de futebol", iniciou sua despedida.

Damião começou no Atlético de Ibirama, em Santa Catarina, estado no qual ainda defendeu Marcílio dias e Tubarão até chegar ao Internacional, onde se tornou o 10º maior artilheiro da história do clube, com 108 gols em 228 jogos e muitas conquistas.