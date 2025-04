Guarani confirma mudanças no elenco e fecha preparação para estreia na Série C

O Guarani está pronto para dar o pontapé inicial na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso do time campineiro será no domingo, às 16h, diante do Maringá, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O duelo marca o primeiro encontro oficial entre as duas equipes na história do futebol nacional.

Após uma campanha abaixo das expectativas no Campeonato Paulista, onde terminou em terceiro lugar no Grupo B, com 13 pontos, atrás de Red Bull Bragantino e Santos, o Guarani promoveu uma reformulação no elenco e acertou oito contratações desde o fim do Estadual.

Os dois últimos nomes foram anunciados na quinta-feira: o goleiro Andrey, de 31 anos, ex-Criciúma, e o atacante Cristiano, de 23 anos. Ambos chegam com o objetivo de fortalecer a equipe comandada pelo técnico Maurício Souza na briga pelo acesso à Série B.