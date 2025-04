Felipe Drugovich admite negociação para integrar a equipe Cadillac em 2026 na Fórmula 1

O piloto Felipe Drugovich confirmou nesta sexta-feira que negocia para representar a Cadillac na Fórmula 1 em 2026. A equipe fará parte do campeonato na próxima temporada. O brasileiro correu, no início do ano, pela equipe norte-americana nas 24 horas de Daytona do IMSA, categoria de endurance dos Estados Unidos.

Felipe foi visto em Suzuka, durante o GP do Japão, na semana passada, conversando com representantes da montadora americana. No entanto, o paranaense não é o único profissional negociando com a marca. Os experientes Valtteri Bottas e Sergio Pérez são especulados.

"Sim, tive uma conversa com a Cadillac em Suzuka mesmo. Acho que todo mundo tem tido conversas com eles. Então, sou eu e a torcida do Flamengo tendo estas conversas. Acho que é complicado ter uma noção sobre se temos alguma chance. Temos de esperar um pouco, pois estão se organizando para ter uma equipe ano que vem", disse ao ge.