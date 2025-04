Colo-Colo e Fortaleza é suspenso após invasão da torcida e mortes no Monumental de Santiago

Depois de empatarem sem gols no primeiro tempo, Colo-Colo e Fortaleza jogaram apenas 24 minutos da segunda etapa, quando a mesma foi interrompida por uma confusão nas arquibancadas e aos arredores do estádio Monumental de Santiago, no Chile. Revoltados com a morte de dois torcedores antes da partida, os chilenos quebraram a barreira de acrílico e invadiram o campo. Depois de cumprir o protocolo de suspender a partida por 45 minutos e, visto que não havia condições mínimas de segurança, o duelo foi suspenso.

Antes da partida, uma confusão do lado de fora do estádio acabou culminando com a morte de dois torcedores que, em princípio, seriam menores de idade. Segundo informações da imprensa local, as mortes vieram após confronto com a polícia. Logo após a confirmação dos óbitos, o caos tomou conta do Monumental.

Enquanto seguia a indefinição, alguns torcedores ainda passavam por trás de um dos gols do estádio, para sair por outro lado. Uma hora e dez minutos após a paralisação, a Conmebol postou em suas redes sociais uma nota lamentando o ocorrido.