CBF conversa com filho de Ancelotti para tentar convencer treinador, diz jornal

Na capital espanhola desde 2021, Ancelotti se tornou o maior campeão do Real Madrid na história, com 15 taças, sendo três Liga dos Campeões, três Mundiais, duas La Ligas, duas Supercopas da Espanha, duas Copas do Rei e três Supercopas da UEFA. Essa é a segunda passagem do veterano, anteriormente defendeu a agremiação entre 2013 e 2015.

O cargo de treinador da seleção está vago desde a demissão de Dorival Júnior, no final de março, após a goleada por 4 a 1 para a Argentina, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O Brasil ocupa o quarto lugar das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E a próxima Data Fifa, em junho, será decisiva para os planos da seleção. Os duelos serão com o Equador, fora de casa, no dia 6, e Paraguai, com mando de campo brasileiro, no dia 10. O local ainda será definido.