Bia Haddad e Pigossi perdem e Brasil cai na fase classificatória da Billie Jean King Cup

O Brasil foi eliminado na fase classificatória da Billie Jean King Cup nesta sexta-feira. As tenistas Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi foram derrotadas nos jogos de simples contra a Espanha, em Ostrava, na República Checa, e o time europeu faturou o confronto, acabando com as chances de classificação das brasileiras.

Com o resultado, o Brasil encerra sua participação na fase com dois revezes em dois confrontos no Grupo B. Na quinta, a equipe nacional havia sido derrotada pela anfitriã República Checa por 2 a 1. Pelo novo formato da competição, considerada a Copa do Mundo do tênis feminino, somente o primeiro colocado de cada grupo avança à fase final. A eliminação fará o time brasileiro voltar a disputar a fase de playoffs do torneio.

O triunfo espanhol foi definido na segunda partida do dia, entre Bia e Jessica Bouzas Maneiro, 69ª do ranking. A brasileira, 17ª do mundo, entrou em quadra como favorita, porém foi superada por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4. Foi a segunda derrota de Bia nesta fase e a oitava consecutiva nesta temporada.