Alcaraz oscila de novo, mas vence francês de virada em Montecarlo e fará 3ª semifinal no ano

O espanhol Carlos Alcaraz voltou a oscilar no saibro do Masters 1000 de Montecarlo, nesta sexta-feira, mas reagiu a tempo e superou o francês Arthur Fils de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3. O número três do mundo vai disputar sua terceira semifinal da temporada.

O resultado fez o espanhol empatar com o rival italiano Jannik Sinner em número de semifinais em torneios deste nível. Os dois somam 10 na estatística que inclui tenistas nascidos depois do ano 2000. Em caso de título, Alcaraz subirá para o segundo lugar do ranking da ATP.

Na semifinal, ele fará um confronto espanhol com Alejandro Davidovich Fokina, que despachou o australiano Alexei Popyrin por 6/3 e 6/2. No único confronto entre os compatriotas, Alcaraz levou a melhor, justamente no saibro, em Barcelona, há dois anos.