Victor Andrade coloca Ponte Preta como favorita ao título da Série C

A Ponte Preta entra na Série C do Campeonato Brasileiro com moral elevada e grandes expectativas. Às vésperas da estreia contra o Figueirense, no sábado, às 16h, fora de casa, o atacante Victor Andrade adotou um discurso confiante e colocou o time campineiro como principal candidato ao acesso e até mesmo ao título da competição.

"Vai ser uma Série C muito disputada, com times tradicionais. Mas, pela história da Ponte e pelo elenco que foi montado, somos a equipe a ser batida. Fizemos um bom Campeonato Paulista, o grupo está preparado, e o objetivo é claro: o acesso. Vamos buscar a vitória em todos os jogos", afirmou o jogador.

Após 35 anos, a Ponte volta a disputar a Série C, onde a única participação anterior foi em 1990. Agora, o clube aposta em atletas experientes e com passagens por grandes equipes do futebol brasileiro para reconquistar seu lugar nas divisões superiores.