United busca virada, mas vê Lyon empatar no último lance em jogaço das quartas da Liga Europa

O Manchester United teve tudo para voltar da França com uma gigante vitória de virada sobre o Lyon, por 2 a 1. Mas uma linda jogada no último minuto acabou com gol da igualdade dos mandantes, por 2 a 2, em jogaço de ida das quartas de final da Liga Europa. Depois de sair atrás do placar, os ingleses usaram a cabeça no fim das etapas para abrir frente no placar. Cherki, em rebote de Onana, contudo, salvou o time da casa ao definir o 2 a 2 no lance derradeiro. A definição da vaga nas semifinais ocorre em Old Trafford, na próxima quinta-feira.

Depois de levar um gol defensável do ex-Botafogo Almada, o United conseguiu o empate no último lance do primeiro tempo. Garnacho e Casemiro, de cabeça, tiveram a oportunidade da virada no segundo tempo, mas Lucas Perri salvou no lance do argentino e viu o brasileiro mandar para fora. Na base da insistência, contudo, veio o gol. E pelo alto. Bruno Fernandes mandou na área e Zirkzee superou o goleiro brasileiro aos 43 minutos. A festa inglesa acabou frustrada com Cherki deixando tudo igual.

O United demorou para chegar no ataque, mas quando o fez, viu Hojlund passar vergonha. O centroavante recebeu um lindo passe para trás e, sozinho na área, chutou mascado, sem forças. Em lance semelhante, Bruno Fernandez não abriu o marcador graças a desvio da zaga, mandando a escanteio. Casemiro ainda tentou uma bicicleta antes do primeiro gol da partida.