São Paulo 'desliga', vê Alianza Lima apagar brilho de Ferreirinha e só empata pela Libertadores

Luis Zubeldía abriu mão do esquema com três zagueiros. Mandou ao campo Ferraresi como lateral-direito. A formatação deu espaços para que o time peruano atacasse. A primeira chance foi dos visitantes. O Alianza Lima teve falta do lado esquerdo da área. A cobrança foi direta e obrigou Rafael a se esticar para salvar.

O São Paulo tentou reagir. A conexão Ferreirinha e Luciano foi o caminho escolhido pelo time de Zubeldía, que chegou duas vezes em jogadas articulada pelo ponta e com finalizações do camisa 10. O comportamento ofensivo do Alianza Lima abriu mais espaço para chances do São Paulo.

Lucas Ferreira, de 18 anos, demonstrou personalidade ao se escalado como titular, dividindo a responsabilidade pela criação de chances. Os volantes Alisson e Marcos Antônio também apareciam bem com passes em profundidade buscando os atacantes.

A primeira chance mais clara veio quando Ferraresi subiu ao ataque. O zagueiro tabelou e deixou Calleri de frente para o gol, dentro da área. O argentino, porém, bateu fraco, e Viscarra fez defesa tranquila.

Do outro lado, Barcos quase marcou. O Pirata recebeu lançamento, dominou e encobriu Rafael. A bola bateu no travessão. Quevedo ainda cabeceou, mas por cima do gol.

O jogo era de equilíbrio. A bola, enfim, encontrou as redes quando Ferreirinha fez jogada individual pelo lado esquerdo e bateu de bico. O chute ainda raspou no zagueiro do Alianza Lima para sair do alcance de Viscarra.