Palmeiras pode ser punido pela Conmebol por gesto racista contra torcedores do Cerro

Este é o quarto caso de abertura disciplinar na atual edição da Libertadores. A Conmebol investiga o caso de um torcedor do Sporting Cristal que foi flagrado imitando macaco em direção à torcida do Palmeiras, na quinta-feira passada. Caso semelhante de discriminação contra brasileiros também aconteceu no duelo entre Talleres e São Paulo.

Recentemente, a Conmebol puniu o meia Pablo Ceppelini, do Alianza Lima, por xenofobia após o jogador chamar um torcedor adversário de "boliviano", em partida contra o Boca Juniors, em Buenos Aires.

A partida entre Palmeiras e Cerro Porteño ganhou contornos de tensão antes mesmo de a bola rolar. Em março, o atacante Luighi foi alvo de insultos racistas em partida contra o time paraguaio pela Libertadores Sub-20. O episódio aumentou a cobrança dos clubes brasileiros por atitudes enérgicas da Conmebol contra os frequentes casos de discriminação racial em torneios sul-americanos.

Durante o evento que definiu os grupos da Libertadores, o presidente Alejandro Domínguez afirmou que a entidade se preocupa com o tema, mas o próprio precisou se desculpar horas depois por dizer que o torneio sem a presença dos brasileiros seria a mesma coisa que "Tarzan sem Chita".

Antes da partida desta quarta-feira, adesivos com o termo "Conmebol racista" foram colados na entrada do setor visitante do Allianz Parque. Com a bola rolando, Richard Ríos marcou ainda no primeiro tempo e garantiu a segunda vitória do Palmeiras na competição.