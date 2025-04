Neymar defende o Santos por 30 minutos em jogo-treino com o Água Santa: 'Me sentindo bem'

O torcedor do Santos está muito perto de voltar a ver o ídolo Neymar em ação. O camisa 10 participou de 30 minutos do jogo-treino com o Água Santa nesta quinta-feira no CT Rei Pelé e deve reforçar a equipe na visita ao Fluminense, domingo, no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão.

Neymar não atuava desde o dia 2 de março, quando o Santos fez 2 a 0 no Red Bull Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. Na ocasião, deixou o gramado com um incômodo na coxa esquerda, que mais tarde acabou se confirmando uma lesão mais séria que o afastou por 40 dias das partidas oficiais - ficou somente na torcida pelos companheiros na semifinal com o Corinthians, por exemplo, ao não sair da reserva na Neo Química Arena.

"É muito importante voltar a fazer esse jogo amistoso, porque é o que acontece nos jogos. Estou feliz por ter me sentido bem. Agora é só continuar evoluindo para voltar ao meu 100%", afirmou o camisa 10, admitindo que ainda não terá condições de atuar o jogo inteiro contra o Fluminense - pode começar na reserva.