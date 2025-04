Cuiabá cede empate ao Avaí após ficar duas vezes à frente do placar e perde os 100% na Série B

O Cuiabá chegou a ficar à frente do placar em duas oportunidades, mas não conseguiu segurar a vantagem e perdeu os 100% de aproveitamento, ao empatar por 2 a 2 com o Avaí, nesta quinta-feira, na Arena Pantanal, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com bom início e atuações eficientes no ataque, o time do Mato Grosso viu o adversário reagir e buscar a igualdade nos minutos finais.

Com o resultado, o Cuiabá terminou a noite na vice-liderança, com quatro pontos, atrás apenas do Athletico-PR, com seis. O Avaí, com dois, continua sem vencer, no meio da tabela de classificação

O Cuiabá começou a mil por hora e precisou de apenas seis minutos para balançar as redes na Ressacada. Em um lançamento longo e preciso de Bruno Alves, Mateusinho aproveitou a saída errada do goleiro César, aplicou um lindo chapéu e finalizou com categoria para abrir o placar. O gol deu confiança ao time do Mato Grosso, que seguiu tentando explorar os espaços deixados pela defesa catarinense.