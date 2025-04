Bia Haddad sofre a 7ª derrota seguida e Brasil perde da República Checa na Billie Jean King Cup

O Brasil começou com derrota na fase qualificatória da Billie Jean King Cup. Nesta quinta-feira, a equipe nacional foi superada nos dois jogos de simples contra a República Checa, na casa das adversárias, em Ostrava. Laura Pigossi chegou a levar um "pneu" no primeiro jogo, o que também aconteceu com Beatriz Haddad Maia, que acumulou sua sétima derrota consecutiva no circuito.

Principal tenista do País, Bia disputou a segunda partida do confronto, válido pelo Grupo B da competição considerada a Copa do Mundo do tênis feminino. E a número 17 do mundo não resistiu à local Linda Noskova, 33ª do ranking, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

As duas tenistas já haviam se enfrentado uma única vez no circuito, em 2022, com vitória da brasileira. Bia, contudo, voltou a repetir as atuações abaixo do esperado. No set inicial, ainda fez um duelo equilibrado contra a rival checa. No entanto, sofreu forte queda de rendimento na segunda parcial, quando não conseguiu vencer um game sequer.