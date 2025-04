Athletico-PR vence, aumenta pressão no Criciúma e segue 100% na Série B

A pressão inicial assustou o Criciúma, que tentou responder na bola parada: após cobrança de falta, Morelli arriscou uma bicicleta, e a finalização passou pela linha de fundo. Mesmo com a tentativa de reação catarinense, o Athletico manteve o domínio e foi recompensado aos 21. Em mais uma boa jogada de Palacios pela direita, o cruzamento encontrou novamente Alan Kardec, que cabeceou firme no canto esquerdo, sem chances para o goleiro.

Com volume ofensivo e intensidade, o time paranaense seguiu criando oportunidades e por pouco não ampliou a vantagem, mas o Criciúma resistiu e foi para o intervalo em desvantagem mínima.

O segundo tempo começou mais truncado, com o Athletico encontrando dificuldades para manter o ritmo da etapa inicial e o Criciúma equilibrando as ações. Com as defesas mais ajustadas, as chances de gol diminuíram até que, aos 30, Marcelo Hermes brilhou. Em cobrança de falta perfeita, o lateral-esquerdo bateu com categoria e acertou o ângulo de Mycael, empatando a partida com um golaço e inflamando o time carvoeiro.

A igualdade no placar forçou o Athletico a sair mais para o ataque, e a equipe conseguiu retomar a vantagem aos 38. Após cobrança de escanteio, Giuliano subiu bem e testou firme, obrigando Kauã a fazer grande defesa. No rebote, Palacios, atento e bem posicionado, empurrou para as redes e fez o segundo dos donos da casa.

O Athletico volta a campo na terça-feira, às 19h, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Na quinta, às 20h, o Criciúma recebe o Operário, no Heriberto Hülse, em Criciúma.

FICHA TÉCNICA