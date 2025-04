Athletico-PR e Cuiabá defendem os 100% na segunda rodada da Série B

Athletico-PR e Cuiabá foram dois dos oito times que iniciaram a Série B do Campeonato Brasileiro com vitória e agora buscam manter o ritmo. Nesta quinta-feira, eles estreiam como mandantes contra Criciúma e Avaí, respectivamente, dando início à segunda rodada.

No primeiro jogo, o Athletico visitou o Paysandu em Belém (PA) e venceu por 2 a 1, somando seus três primeiros pontos. Nesta quinta, às 19h, recebe o Criciúma na Ligga Arena, em Curitiba (PR). O adversário que também veio da Série A, foi superado pelo Operário-PR, em casa, por 2 a 1, na estreia.

Já o Cuiabá superou o Volta Redonda por 1 a 0, fora de casa, no primeiro jogo. A estreia diante de sua torcida será diante do Avaí, às 21h30, na Arena Pantanal, na capital mato-grossense. Jogando em casa na primeira rodada, o Avaí ficou apenas no empate com o Novorizontino, por 1 a 1.