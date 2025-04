Alan Patrick faz três, Inter supera Atlético Nacional e lidera grupo mais forte da Libertadores

O Brasil domina o grupo mais forte da atual edição da Libertadores. Um dia após o Bahia fazer 1 a 0 na casa do Nacional do Uruguai, foi a vez de o Internacional dar demonstração de força no Beira-Rio, diante do Atlético Nacional, ganhando por 3 a 0 em noite iluminada de Alan Patrick, autor de todos os gols. Com campanhas semelhantes, as equipes do País figuram no topo, com quatro pontos e gaúchos levando vantagem no saldo. Os colombianos caíram para terceiro, com três, enquanto os uruguaios ainda não pontuaram.

Alan Patrick, em duas cobranças precisas de pênalti e aparecendo como centroavante nos minutos finais, definiu o gigantesco triunfo diante de rival de peso. Os colorados ainda devem "dividir" a premiação com o goleiro Anthoni. Substituto de Sergio Rochet, desfalque por fratura na mão, o jovem de 23 anos fez grandes defesas quando os colombianos pressionavam na busca da igualdade.

Campeão gaúcho invicto, líder do Brasileirão e sem perder em 15 aparições na temporada até então, o Internacional entrou no lotado Beira-Rio sob enorme empolgação da torcida e motivado a somar a primeira vitória na atual edição da Libertadores. De preferência por mais de um gol para assumir o topo do concorrido Grupo F.