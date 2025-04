Advogada registra denúncia contra Payet, do Vasco, por agressão física e psicológica

Um primeiro boletim de ocorrência foi registrado por Larissa no Rio de Janeiro, em 29 de março. No documento, a advogada afirma que sofreu "violência física, moral, psicológica e sexual" de Payet, o que teria deixado marcas em seu corpo. De acordo com a denúncia, as agressões ocorreram entre 25 de janeiro e 6 de fevereiro.

"Dimitri (Payet) sabia da minha paixão e problemas psicológicos, usando isso contra mim. Dimitri me convenceu através da psicologia para colocar minha cabeça no lixo, vaso sanitário, me fazer tomar minha própria urina e outras bizarrices sexuais. Tenho problemas psicológicos e se agravaram", diz trecho do documento.

Larissa sofria de Borderline, transtorno caracterizado por instabilidade emocional, impulsividade e problemas de relacionamento. A advogada tem dois filhos, de 4 e 7 anos, e não está com a guarda deles pois não se sente capacitada a cuidar devido problemas psicológicos. As informações estão indicadas em prontuários médicos de consultas realizadas em unidades de saúde no Paraná entre 17 de março e 4 de abril. Larissa relatou estar assintomática durante o período em que ficou no Rio, mas voltou a apresentar os sintomas nas semanas antecederam a volta para o Paraná. Ela foi medicada e encaminhada ao Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

Larissa expôs o caso em suas redes sociais e recebeu diversas mensagens de ódio. Em carta direcionada ao Vasco e sua torcida publicada por ela no Instagram, a advogada, que tem mais de 160 mil seguidores, diz que "acreditava que o clube iria apresentar uma declaração pública e jurídica sobre a instauração policial". Ela espera ainda que a exposição ajude outras mulheres que sofram agressões a quebrar o silêncio e a buscar ajuda.

Payet fez carreira na Europa, com passagem marcante pelo Olympique de Marselha, da França, e West Ham, da Inglaterra. Ele chegou ao Vasco em 2023, mas teve dificuldade de se firmar como titular. Neste ano, ele fez 15 jogos, sendo apenas três como titular.