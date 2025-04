Valentim projeta jornada da Ponte Preta na Série C: 'Competição e sacrifício'

A Ponte Preta segue sua preparação para a estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, em que estreia diante do Figueirense. O técnico Alberto Valentim fez uma projeção do torneio, pedindo níveis altos de "competição e sacrifício".

"Sabemos que vamos encontrar dificuldades na Série C. Tem times tradicionais, mas os novos também estão bem organizados. Vai ser um campeonato difícil e teremos que ter níveis altíssimos de competição, atenção e sacrifício", alertou.

Ao avaliar a temporada da Ponte Preta, Valentim elogiou o Paulistão e quer tirar lição da Copa do Brasil, em que foi eliminado pelo Concórdia-SC. "Fizemos uma boa participação no Paulistão e temos que tirar lições da eliminação na Copa do Brasil porque a Série C é o nosso principal objetivo nesta temporada. Todos nós precisamos reunir forças para fazer um ano de muita entrega e responsabilidade", pediu.