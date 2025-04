Santos treina sem Neymar e Soteldo no campo e mantém preparação para enfrentar Fluminense

O Santos deu continuidade à sua preparação para o próximo confronto no Campeonato Brasileiro com um treino realizado nesta quarta-feira no CT Rei Pelé. As atividades contaram com a ausência de Neymar e Soteldo no campo, pois ambos permaneceram na academia focados em exercícios específicos de fortalecimento muscular. Essa decisão visa aprimorar a condição física dos atletas para os desafios futuros.

Neymar, que recentemente se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, já havia participado das atividades com o grupo na terça-feira. A opção por mantê-lo na academia nesta quarta faz parte de um planejamento para garantir sua plena forma física. Por sua vez, Soteldo também seguiu um cronograma semelhante, priorizando o fortalecimento muscular antes de retornar aos treinos no gramado.

O zagueiro Zé Ivaldo participou da atividade desta quarta-feira, mas não trabalhou com o grupo. Ainda em processo de recuperação após levar uma pancada no empate por 2 a 2 com o Bahia, o defensor foi submetido a exercícios específicos sob supervisão da comissão técnica, que adota cautela para garantir que ele esteja 100% antes de retornar aos treinos com os demais companheiros.