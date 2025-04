PSG supera Dibu Martínez, bate Aston Villa e fica perto da semifinal da Liga dos Campeões

Sem Marquinhos, mas com o ex-são-paulino Beraldo entre os titulares, o Paris Saint-Germain deu um passo importante rumo à semifinal da Liga dos Campeões ao vencer o surpreendente Aston Villa por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Parc des Princes. Com amplo domínio das ações, gol anulado e mais posse de bola durante toda a partida, o time francês construiu uma vantagem importante antes do jogo de volta na Inglaterra.

A decisão acontece na próxima terça-feira, às 16h (pelo horário de Brasília), no Villa Park. Com a vantagem, o PSG pode até perder por um gol de diferença que ainda assim garante vaga na semifinal. Caso o Aston Villa vença por dois gols, a classificação será decidida na prorrogação e, em caso de igualdade, nos pênaltis. Quem passar encara o vencedor do confronto entre Arsenal e Real Madrid - que teve vitória inglesa por 3 a 0 no jogo de ida.

Com um elenco reformulado e sem os medalhões que marcaram a última era do clube - Neymar, Messi e Mbappé -, o PSG apostou em um projeto mais coletivo, com jovens talentos e maior equilíbrio tático. A proposta começa a dar resultado. Sem o peso de estrelas individuais, o time mostra consistência, intensidade e personalidade nas fases decisivas. A atuação dominante diante do Aston Villa reforça a condição dos parisienses como fortes candidatos ao título inédito da Liga dos Campeões.