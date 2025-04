Palmeiras faz único jogo de Série A na terceira fase da Copa do Brasil: veja confrontos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, em sorteio realizado na sede da entidade, no Rio. O destaque fica por conta do duelo entre Palmeiras e Ceará, único confronto de Série A da etapa. O Corinthians faz duelo estadual e encara o Novorizontino. O São Paulo enfrenta o Náutico, enquanto o Santos terá pela frente o CRB.

Os duelos de ida estão previstos para ocorrer em 30 de abril, e os de volta, em 21 de maio. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. A final está marcada para os dias 2 e 9 de novembro.

O prêmio de participação na terceira fase é de aproximadamente R$ 2,3 milhões. Quem avançar às oitavas embolsa mais R$ 3,8 mi. O campeão deve acumular cerca de R$ 100 milhões em premiação.