Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam na Libertadores pela 1ª vez desde racismo contra Luighi

A Conmebol informou que vai ser aberto o expediente disciplinar para o caso da partida envolvendo o Palmeiras e documentos estão sendo recolhidos neste momento. Com relação ao jogo do São Paulo, a entidade informou que também foi procurada para a abertura de um procedimento disciplinar.

RESPIRO ANTES DO CLÁSSICO

Depois de vitória diante do Sporting Cristal, por 3 a 2, na estreia da Libertadores, o Palmeiras conseguiu vencer o Sport no Brasileirão - em duelo que ficou marcado por um pênalti polêmico sobre Raphael Veiga, na reta final do duelo. Abel Ferreira e o elenco palmeirense chegam para o duelo diante do Cerro com uma meta: ampliar a sequência de vitórias e dar conforto ao time antes de clássico com o Corinthians.

O duelo, que acontecerá na Arena Barueri, será o primeiro entre as equipes desde a decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras tinha a chance de conquistar o tetracampeonato paulista, inédito na era profissional do Estado, mas foi impedido pelo maior rival. Agora, tentará dar o troco a nível nacional.

Antes disso, a partida diante do Cerro não deve se colocar como um grande obstáculo a Abel Ferreira e seus comandados. Após vencer o Bolívar, na estreia, por 4 a 2, os paraguaios foram derrotados pelo Libertad na última rodada do campeonato nacional antes da viagem ao Brasil.

Para o Palmeiras, o principal motivo de preocupação é Jonathan Torres. O argentino de 28 anos foi destaque na primeira rodada da Libertadores, com três gols marcados contra o Bolívar, e liderou a vitória do Cerro Porteño na estreia. Ele deve ser titular nesta quarta-feira, no Allianz Parque.