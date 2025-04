Inzaghi não se ilude com bom placar da Inter na casa do Bayern: 'Teremos de repetir a atuação'

Na visão de Inzaghi, o resultado positivo veio graças a muito estudo e obediência técnica e tática da equipe. "Os números do Bayern são incríveis, então fizemos algo importante. No entanto, precisamos desenvolver essa atuação diante da nossa torcida daqui a sete dias. Eu esperava mais pressão deles, mas eles enfrentaram uma Inter que jogou bem", frisou.

"Marcamos dois gols construindo a defesa e movimentando bem a bola. Nunca deixamos de acreditar que poderíamos vencer. Na preparação para a partida, conversamos muito. Precisávamos mantê-los sem a posse de bola e jogar com personalidade. Jogamos bem nos primeiros 45 minutos, antes do Bayern começar o segundo tempo com força. No entanto, mantivemos a compostura e o foco, como prova o nosso gol no final."

Destaque com boas defesas, Sommer procurou listar a força do Bayern para pregar cautela na volta. "Fizemos muitas coisas boas, fomos eficientes na frente do gol e defendemos bem. Claro, tivemos dois ou três momentos difíceis, mas isso faz parte. Sei que é preciso aguentar muita coisa, principalmente quando eles estão atrás, pois eles criam muitas oportunidades."