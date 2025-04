Flamengo 'estreia' no Maracanã pela Libertadores diante do Central Córdoba

Depois de seis meses, o Maracanã voltará a receber uma '‘noite de Libertadores'. Nesta quarta-feira, às 21h30, o Flamengo duelará com o Central Córdoba, dar Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos.

Na primeira rodada, jogando fora de casa, os cariocas venceram o Deportivo Táchira, da Venezuela, por 1 a 0. Apesar do resultado positivo, que garantiu a liderança do Grupo C, a atuação não convenceu os torcedores, que contestaram o desempenho apresentado. O clube é um dos favoritos ao título.

Por outro lado, os argentinos empataram sem gols com a LDU, do Equador, em casa. É a primeira vez na história que o time disputa a Libertadores e busca surpreender os brasileiros.