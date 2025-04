Ednaldo nega torcer contra Real Madrid e Al-Hilal para ter Ancelotti ou Jesus na seleção

Entre os principais postulantes ao cargo estão dois estrangeiros atualmente empregados. O italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, possui contrato com os espanhóis até o fim da temporada europeia de 2026. Caso exista um acordo, uma possível indenização poderá ser feita para a quebra contratual. Outra possibilidade é que o treinador seja demitido pelo clube merengue diante dos maus resultados.

No caso do português Jorge Jesus, do Al Hilal, visto como um "plano B", as negociações seriam mais tranquilas. O vínculo com os sauditas termina na metade do ano. No entanto, a CBF poderia negociar uma compensação financeira para antecipar a chegada.

A seleção ocupa o quarto lugar das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E a próxima Data Fifa, em junho, será decisiva para os planos do Brasil. Os duelos serão com o Equador, fora de casa, no dia 6, e Paraguai, com mando de campo brasileiro, no dia 10.