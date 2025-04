Bayern crê em reviravolta contra a Inter na Liga dos Campeões: 'Teremos outra chance em Milão'

Nada de terra arrasada no Bayern após levar 2 a 1 da Internazionale no Allianz Arena, em Munique, nesta terça-feira, pelo jogo de ida das quartas de final. Logo após o revés de 2 a 1, o técnico Vincent Kompany e os principais jogadores adotaram um discurso otimista de volta por cima no Giuseppe Meazza, no dia 16.

O consenso, porém, é que os alemães precisam ser mais precisos nas chances criadas. Sem o atacante Musiala, o time sofreu ofensivamente e, quando chegou ao gol italiano, esbarrou no goleiro Sommer ou nas falhas de pontaria.

"Tivemos oportunidades de marcar mais de um gol. Eles também têm qualidade no ataque e nunca é seguro jogar contra eles. Mas também fomos perigosos e criamos chances. No segundo tempo, fomos muito dominantes e jogamos com coragem", avaliou Kompany, confiante. "Não vamos entrar no jogo (de volta) com uma atitude tão negativa. Teremos outra chance em Milão. É o intervalo e ainda acreditamos plenamente em nossas chances em Milão."