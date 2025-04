Atacante do Juventude se manifesta após suspeita de manipulação e explica lance: 'Sofri falta'

"Sofri uma falta clara, onde o jogador do Vitória me desequilibra, primeiro com a perna direita e logo depois com a perna esquerda. Tento dar continuidade na jogada, mas não consigo por já estar desequilibrado", explicou o atacante. "Ao questionar o juiz sobre a falta não marcada, recebi o cartão amarelo."

"Diante da gravidade das acusações, já estão sendo tomadas as medidas judiciais cabíveis para comprovar minha total inocência e responsabilizar os que porventura estejam agindo de má-fé ou de forma precipitada", afirmou Ênio. "Deixo clara a minha total disponibilidade em contribuir com o que for necessário para que, no mais curto espaço de tempo, eu possa voltar a desempenhar meu ofício."

Segundo o site GE, uma casa de apostas apontou que o cartão amarelo para Ênio representava mais do que 10% do total apostado na partida, número bastante superior à marca de 3%, quando a aposta já é considerada suspeita. Foram identificadas entre os apostadores três atletas. A Lei 14.790, popularmente chamada de Lei das Bets, proíbe atletas, técnicos, árbitros, dirigentes e empresários de realizarem apostas esportivas.

No início do ano, o Juventude pagou R$ 1 milhão para contratar o jogador junto ao Amazonas. Ele foi revelado pelo Botafogo e acumula passagem pelo futebol da Bélgica. Depois de não ser relacionada para a partida contra o Botafogo, o clube gaúcho reintegrou o atleta ao elenco.

"O clube comunica que, após amplas conversas com o atleta e com base nas informações às quais teve acesso até o momento, Ênio seguirá exercendo normalmente suas atividades, treinando com o grupo e à disposição da comissão técnica para os compromissos do Campeonato Brasileiro", diz a nota oficial. "O Juventude continuará oferecendo o suporte necessário ao profissional, que, como qualquer cidadão, tem assegurado o direito constitucional à presunção de inocência."

O clube de Caxias do Sul (RS) também anunciou a criação de uma Unidade Interna de Integridade, "um setor permanente e estratégico que atuará na prevenção, orientação e averiguação de eventuais condutas que possam ferir os valores do esporte". De volta aos treinos, Ênio deverá ficar à disposição do Juventude para a partida com o Ceará, no sábado, às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.