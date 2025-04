Sport x Palmeiras: Comitê da CBF reconhece erro de arbitragem em pênalti polêmico

"Os três componentes do Comitê Internacional chegaram à conclusão de que, há uma ação de disputa entre o atacante e o defensor dentro da área penal. O defensor da equipe do Sport realiza uma entrada na bola, atingindo num contato mínimo, a ponta do pé do atacante e, posteriormente, mantém seu pé no chão. Dessa forma, se produz um contato leve e inevitável pela ação própria e viva do jogo", destacou o parecer.

A análise do CCEI ainda destacou que deveria ter havido um auxílio do VAR no lance, já que o toque em Veiga não deveria ser interpretado como uma ação faltosa. "O defensor toca claramente a bola e não faz um movimento adicional que possa justificar a infração marcada. O contato é acidental, consequentemente, a bola atinge a perna direita do atacante desequilibrando-o e causando a queda, uma situação clara para o auxílio do Árbitro Assistente de Vídeo."

A equipe de arbitragem em Sport 1 x 2 Palmeiras, além de Bruno Arleu e Nunes de Sá, tinha Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (auxiliares de campo), Afro Rocha de Carvalho Filho (quarto árbitro) e Diogo Carvalho Silva e Adriano Barros Carneiro (auxiliares de VAR).

Todos foram afastados pela CBF nesta segunda-feira e participarão de uma espécie de reciclagem, em que receberão novas instruções até que sejam escalados novamente. Não há prazo para que isso aconteça. Em 2024, Bruno Arleu de Araújo foi o árbitro com mais partidas apitadas no Brasileirão.

LANCE FOI CHECADO PELO VAR

"Na hora que ele faz o tique taque, ele toma o toque. Pra mim eu vejo na hora que ele dá o tique taque, ele toma o toque", diz Bruno Arleu. Rodrigo Nunes de Sá responde em seguida: "Ele vai tocar na bola, mas não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. E aí vai ter um calço."