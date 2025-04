Ponte Preta perde disputa e Matheus Guilherme deve reforçar o Athletic na Série B

A Ponte Preta sofreu um revés nos bastidores do mercado e deve ver o atacante Matheus Guilherme, de 25 anos, vestir a camisa do Athletic nos próximos dias. O clube de Minas Gerais atravessou a negociação e apresentou uma proposta mais vantajosa ao Capivariano, que detém os direitos do jogador. A tendência é que o atacante seja emprestado até o fim de 2025 para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe campineira monitorava a situação de Matheus desde a reta final da Série A2 do Campeonato Paulista, competição na qual o jogador foi campeão pelo Capivariano. No entanto, a possibilidade de atuar em uma divisão superior pesou na decisão final, além do acordo costurado diretamente entre o time paulista e o próprio Athletic.

Para ser liberado, Matheus Guilherme assinou um novo contrato com o Capivariano, com validade até o fim de 2026. Durante a Série A2 do Estadual, ele disputou 18 partidas, marcou dois gols e contribuiu com duas assistências, sendo peça importante na campanha do título.