Luiz Gustavo recebe alta, mas fica 10 dias em repouso no São Paulo tratando do tromboembolismo

Casos de tromboembolismo pulmonar normalmente demandam tempo de recuperação e mesmo de internação. Mas Luiz Gustavo, volante do São Paulo, seguirá seu tratamento em casa após passar menos de quatro dias no Hospital Albert Einstein, no Morumbi. O jogador recebeu alta nesta terça-feira e ficará os próximos 10 dias em repouso e sem atividades físicas.

"O volante Luiz Gustavo, que apresenta um quadro de tromboembolismo pulmonar, recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesta terça-feira (08). Com quadro clínico estável, o atleta seguirá sendo medicado e permanecerá em repouso e sem atividades físicas pelos próximos dez dias", informou o clube.

Não é certo dizer, contudo, que após o prazo o volante já será liberado para voltar aos treinos no clube. Luiz Gustavo passará por uma reavaliação médica no hospital após o fim do prazo de medicação para receber os novos passos a seguir no tratamento.