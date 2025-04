Juventude reintegra jogador investigado por suspeita de manipulação em apostas

O atacante Ênio, alvo de investigação por suspeita de manipulação em apostas esportivas, foi reintegrado ao elenco do Juventude. A agremiação gaúcha comunicou, nesta terça-feira, que decidiu manter o jogador de 24 anos treinando com o restante do grupo e à disposição do técnico Fábio Matias após ouvir as explicações do atleta.

"O clube comunica que, após amplas conversas com o atleta e com base nas informações às quais teve acesso até o momento, Ênio seguirá exercendo normalmente suas atividades, treinando com o grupo e à disposição da comissão técnica para os compromissos do Campeonato Brasileiro", diz a nota oficial. "O Juventude continuará oferecendo o suporte necessário ao profissional, que, como qualquer cidadão, tem assegurado o direito constitucional à presunção de inocência."

Um cartão amarelo recebido por Ênio na primeira rodada do Campeonato Brasileiro passou a ser investigado após casas de apostas reportarem ao Governo Federal e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um volume anormal de apostas sobre o lance durante a partida entre Juventude e Vitória, segundo informação do site GE. Um relatório produzido pela Associação Internacional de Integridade em Apostas Esportivas (Ibia) reafirmou a suspeita relacionada à advertência recebida pelo atleta.