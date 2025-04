Impecável, Arsenal domina o Real Madrid, vence por 3 a 0 e complica espanhóis na briga pelo bi

O Arsenal não tomou conhecimento do poderoso Real Madrid, de Vini Júnior, Bellingham e Mbappé, e venceu por 3 a 0, nesta terça-feira, no Emirates Stadium, em Londres, no primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. Dominante, o conjunto londrino contou com dois golaços de falta de Rice - Merino fechou o placar - para abrir vantagem no confronto e se colocar em boas condições para avançar na competição. Já os visitantes repetiram as falhas defensivas dos últimos jogos e se mostraram inofensivos na frente em um revés merecido.

Com o resultado, o time do técnico Carlo Ancelotti terá de vencer por quatro gols de diferença a partida de volta, na quarta-feira da próxima semana (16), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, para avançar às semifinais e manter vivo o sonho do bicampeonato continental - triunfo merengue por três gols de diferença leva a partida para a prorrogação.

O primeiro tempo começou movimentado e equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque. O Arsenal teve o controle de bola na maior parte do tempo e apostava nas saídas em velocidade, especialmente pelas beiradas do campo, sem se descuidar da marcação. Assim, criou boas chances com Saka e Partney, obrigando o goleiro Courtois a realizar boas defesas.