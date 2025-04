Grêmio recebe o Atlético Grau-PER para manter os 100% na Copa Sul-Americana

No entanto, no último sábado, sofreu um revés por 2 a 0 diante do Ceará, ligando o sinal de alerta para a sequência da temporada. Mesmo com o tropeço, o Grêmio se mantém confiante jogando em casa e quer aproveitar o fator local para se isolar na liderança.

Para o duelo continental, o técnico Quinteros ainda lida com baixas importantes no setor ofensivo. O atacante Braithwaite segue fora após entorse no tornozelo esquerdo, enquanto Cristian Olivera também permanece como dúvida por desconforto muscular.

Por outro lado, Francis Amuzu, que havia sido substituído contra o Ceará após mal-estar, passou por exames, foi liberado e pode ser opção entre os titulares. Com poucas opções, a tendência é que o treinador mantenha a estrutura tática e a base da equipe que estreou com vitória na sul-americana.

O adversário busca fazer história. Em sua segunda participação na Copa Sul-Americana (a primeira foi em 2020, com eliminação precoce), o Atlético Grau tenta conquistar a primeira vitória de sua trajetória no torneio. Na estreia, a equipe peruana foi superada por 2 a 0 pelo Godoy Cruz e agora tenta se recuperar diante do favorito da chave.

Pelo Campeonato Peruano ocupa atualmente a nona posição, com oito pontos em seis partidas. No último compromisso, empatou por 1 a 1 com o Cienciano, em jogo que utilizou formação alternativa já visando o confronto no Brasil. O técnico Ángel David Comizzo vem preservando atletas e traçando estratégias para surpreender em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA