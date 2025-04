Flick esbanja confiança no Barcelona antes de mata-mata com o Dortmund: 'Continuar avançando'

Líder isolado com quatro pontos de frente sobre o Real Madrid no Campeonato Espanhol, garantido na final da Copa do Rei e dono da melhor campanha na Liga dos Campeões após a queda do Liverpool. A grandiosa fase do Barcelona deixa o técnico Hansi Flick orgulhoso e extremamente confiante antes dos embates com o Borussia Dortmund pelas quartas de final.

Nesta quarta-feira, os catalães recebem os alemães no duelo de ida e a ordem é abrir vantagem na busca por vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. Mesmo exaltando a força do Borussia Dortmund, o técnico só tem um pensamento: "Continuar avançando."

"Eu sempre disse que temos o direito de sonhar", disse o técnico ao falar do confronto das quartas de final. "O trabalho agora, acima de tudo, é continuar avançando na competição. Não foi fácil chegar aqui e tudo foi graças ao trabalho duro que todos têm feito", elogiou o confiante comandante.