Entenda por que Corinthians não tem Sul-Americana e título inédito como prioridades

Outro fator também justifica a escalação alternativa nesta terça-feira. Na próxima rodada do Brasileirão, já neste sábado, o Corinthians viaja a Barueri para enfrentar o Palmeiras. Será o primeiro duelo entre as equipes desde a final do Paulistão. Além de se tratar de um clássico, as equipes somam a mesma pontuação (quatro pontos) e continuam invictas na disputa. A ideia é também preservar alguns nomes (principalmente do meio-campo e ataque) contra o América de Cali para estar à disposição diante do maior rival.

Com a derrota contra o Huracán, na estreia da Sul-Americana, o Corinthians ocupa a terceira posição do Grupo C. Uma nova derrota nesta terça-feira pode complicar a equipe na tabela de classificação. A partida acontece às 21h30 (de Brasília), no estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali.

Vale destacar que, com a eliminação precoce na Libertadores, o Corinthians tem um "rombo" no orçamento previsto com as competições. A diretoria corintiana previa que o time chegasse pelo menos às oitavas de final da Libertadores. Assim, o clube garantiria US$ 5,3 milhões (cerca de R$ 27,6 milhões) em premiação no torneio. Com a queda na terceira fase, o Corinthians levou somente US$ 1,1 milhão (R$ 6,3 milhões).

Para alcançar os R$ 27,6 milhões previstos com a ida às oitavas da Libertadores, o time corintiano terá de passar por todas as fases da Sul-Americana. Por exemplo, se o Corinthians cair na semifinal, vai acumular aproximadamente R$ 21 milhões somando as duas competições, ou R$ 23,5 milhões se tiver de passar pelos playoffs para ir ao mata-mata, ficando abaixo do valor previsto.