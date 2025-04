Dupla resolve e Sacramento Kings derruba Pistons em Detroit na NBA

Zach LaVine e DeMar DeRozan alcançaram 80 pontos juntos, na noite desta segunda-feira, e lideraram o Sacramento Kings na vitória sobre o Detroit Pistons por 127 a 117, na casa do adversário. O resultado deixou o time da Conferência Oeste mais perto do play-in, a repescagem dos playoffs da NBA.

Com sua terceira vitória seguida, o time de Sacramento ocupa o nono lugar da tabela, dentro da zona de classificação ao play-in, com 39 vitórias e 40 derrotas. Já a equipe da casa está assegurada nos playoffs, no sexto lugar da Conferência Leste, com retrospecto de 43 triunfos e 36 revezes.

Sem tomar conhecimento dos anfitriões, os Kings se impuseram em quadra no último quarto sob a liderança de LaVine, cestinha da partida, com 43 pontos, sendo 17 deles somente no último período. DeRozan contribuiu com 37 enquanto Domantas Sabonis anotou um "triple-double" de 19 pontos, 15 rebotes e 10 assistências.