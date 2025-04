Diretor vê Dortmund com chances diante do Barcelona: 'Já mostramos que podemos nos superar'

Kehl revelou qual terá de ser a estratégia dos visitantes. "Precisaremos ser corajosos e ter fases de posse de bola para não dar muito espaço ao Barcelona", frisou o diretor. "Eles jogam um futebol dominante, marcaram uma quantidade inacreditável de gols. Também fizemos isso na Liga dos Campeões, a propósito. Eles têm o artilheiro da Liga dos Campeões, Raphinha, mas temos o segundo artilheiro, Serhou, conosco", seguiu.

Mesmo elogiando o time catalão, o dirigente, assim como o técnico Nico Kovak sabem que os rival tem seus defeitos e esperam explorá-los. "Estamos cientes dos pontos fortes do Barcelona, mas ainda criaremos oportunidades para mudar o jogo uma e outra vez. O Barcelona joga com uma linha de defesa muito alta. Eles oferecerão espaços e tentaremos atacá-los", disse Kehl.

Parte do jogo da fase de classificação será usada como exemplo de que é possível somar um bom resultado contra os espanhóis. "Perdemos aquele jogo no final, embora estivéssemos pelo menos no nível deles no segundo período. Podíamos até ter virado o jogo em uma direção diferente. Todos esses momentos nos darão esperança para as duas partidas, mas são jogos eliminatórios e ligeiramente diferentes de um jogo da fase da liga."