Com Carille pressionado, Vasco busca a primeira vitória na Copa Sul-Americana

A escalação deve ser praticamente a mesma utilizada contra o Melgar. A única dúvida está no ataque, onde Garré tem as concorrências de Adson e Rayan para atuar ao lado do centroavante Pablo Vegetti. A dupla escolhida deve formar o quarteto ofensivo ao lado dos meias Nuno Moreira e Philippe Coutinho, responsáveis pela armação das jogadas.

No meio-campo, Jair disputa a condição de titular com Paulinho, que teve atuações abaixo do esperado na estreia na Sul-Americana e contra o Santos, na primeira rodada do Brasileirão. Em alta, Hugo Moura deve ser mantido.

Apesar de estar invicto nas últimas cinco partidas, o Puerto Cabello não estreou com vitória. Em casa, empatou por 2 a 2 com o Lanús, da Argentina. A atual situação no campeonato nacional chama atenção e anima os torcedores. Depois de 10 rodadas, o time está em quinto lugar, com 15 pontos, seis atrás do Carabobo, líder da liga venezuelana.

O treinador é o ex-jogador português Vasco Faísca, que vive a primeira experiência longe de seu país e quer surpreender em uma das principais competições do continente. Ele soma passagens por times de menor expressão em Portugal como Alverca, Farense e Belenenses. Entre os destaques do elenco estão o centroavante venezuelano Junior Paredes e o ponta ganês Abdul Awudu.

FICHA TÉCNICA

VASCO X PUERTO CABELLO