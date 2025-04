Bortoleto conta com experiência no Bahrein para buscar primeiros pontos: 'Conheço bem a pista'

"As condições aqui podem frequentemente representar um desafio adicional, com a pista evoluindo significativamente ao longo do fim de semana e o vento desempenhando um papel importante, analisou o piloto. "Mas estou preparado para qualquer coisa que este fim de semana possa nos trazer. Cada sessão será uma chance de forçar mais, me adaptar e progredir."

Depois de duas temporadas vitoriosas nas divisões de base, Gabriel Bortoleto ainda busca sair do pelotão do fundo na Fórmula 1. Após abandonar a primeira prova, na Austrália, o novato encontrou dificuldades na China e no Japão, encerrando as respectivas provas em 17º e 19º lugar.

O GP do Bahrein, no circuito de Sakhir, será realizado no domingo, às 12h (horário de Brasília). O primeiro treino livre, que abre os trabalhos no país do Golfo Pérsico, está marcado para sexta-feira, às 8h30.