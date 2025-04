Ancelotti lamenta falta de reação do Real Madrid e vê semifinal distante: 'Chances pequenas'

"As chances são muito pequenas, mas temos de tentar. É uma chance de reagir a um jogo ruim, vamos ver se conseguimos", disse o treinador italiano, que assumiu a culpa pela derrota, mas não conseguiu explicar a razão pela qual o time entrou em colapso em Londres. "É difícil. Tentamos fazer jogadas individuais, e isso nos prejudicou. Eles controlaram a bola melhor", resumiu.

O técnico também elogiou o adversário e tentou demonstrar confiança em uma reviravolta no estádio Santiago Bernabéu. "Jogamos contra um time muito forte que trabalhou duro e está fisicamente em um nível muito alto", disse. "Parece que depois desta noite não há chance, mas no futebol, as coisas sempre mudam. Ninguém esperava que o Arsenal marcasse dois gols em lances de bola parada. Coisas assim acontecem muito no Bernabéu."