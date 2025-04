Abel compara futebol com F-1 e revela qual será o objetivo do Palmeiras no Mundial de Clubes

Desde que chegou ao Brasil, o Mundial deste ano será o terceiro em que o português estará no comando do Palmeiras. Nas edições de 2020 e 2021, terminou na quarta e segunda colocação, respectivamente. Na segunda edição, na decisão com o Chelsea, levou o jogo para a prorrogação, e ficou por detalhes de ficar com o título. Terminou a partida derrotado por 2 a 1, com um gol de Kai Havertz, de pênalti, na reta final.

Apaixonado por Fórmula 1, Abel compara os detalhes que separam o futebol do automobilismo. E que, nas duas últimas edições, fizeram com que o Palmeiras ficasse pelo caminho na luta pelo título mundial. "Um quilo a mais, um litro a mais. Estamos a falar de milésimos de segundo. E o futebol, por incrível que pareça, também é feito de detalhes. Claro que é preciso sorte, que é algo que também tem a ver com a Fórmula 1", refletiu o treinador.

"(Max) Verstappen acabou por ser campeão do mundo a uma ou duas voltas do fim quando (Lewis) Hamilton estava na frente e houve um acidente que fez com que tudo mudasse. Algo que tu não controlas. Isso é algo que também acontece no futebol e eu peço muito aos nossos jogadores que temos que focar naquilo que controlamos e aceitar muitas vezes aquilo que tu não controlas", afirmou Abel Ferreira.

Nesta temporada, o Palmeiras passa por um período de altos e baixos. Depois de correr riscos de ser eliminado ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista, conseguiu se recuperar e chegar à decisão do Estadual. No entanto, foi derrotado pelo Corinthians no Allianz Parque e não conseguiu reverter o resultado na Neo Química Arena.

O treinador português classifica seu elenco como "equilibrado e competitivo". Para o Mundial, o Palmeiras terá Estêvão, pela última vez antes da transferência do atacante para o Chelsea, e Vitor Roque, reforço milionário de Leila Pereira pensando na competição.