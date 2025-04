São Paulo mudará nome do CT em renovação com a Superbet até ano do centenário

O São Paulo oficializou o acordo de renovação com sua patrocinadora máster, a Superbet. O site de apostas vai estampar a camisa tricolor até 2030. Além disso, o clube vendeu os naming rights do CT da Barra Funda, que agora ganha o nome de "SuperCT". A parceria ainda prevê outras entregas, ainda não detalhadas.

Os valores não foram divulgados oficialmente. Ainda antes do anúncio, contudo, a quantia base do acordo era apontada em R$ 678 milhões para seis temporadas. O próprio aporte de 2025 já passa por um reajuste, de R$ 54,5 milhões para R$ 78 milhões. A cada ano, haverá um aumento progressivo, chegando a R$ 140 milhões em 2030.

Cláusulas de desempenho, em caso de títulos e vagas nos torneios mais relevantes, podem elevar o pagamento total para R$ 1 bilhão. Além do aporte, a Superbet é responsável pelo pagamento de parte dos vencimentos do meia Oscar, que retornou ao São Paulo na janela de transferências do começo do ano.