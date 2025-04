Napoli suporta enorme pressão do Bologna, mas 1 a 1 frustra planos de colar na líder Inter

A pressão do Bologna era gigantesca no segundo tempo e, com merecimento, veio o empate. Odegaard cruza da linha de fundo pela esquerda e Ndoye anota outra pintura na partida, em letra que ainda bateu no travessão antes de entrar.

O Napoli "ficou no vestiário" no segundo tempo. Com enorme queda de produção e sequer sem conseguir passar do meio de campo, virou alvo de um bombardeio do Bologna. Parecia o time da casa o postulante ao título, tamanha a fome de bola em campo. Scuffet fez defesas milagrosas e salvou o time da derrota.

A igualdade frustra o Napoli por causa de suas pretensões de título. Mas pela apresentação e pelo sufoco, o vice líder precisa agradecer pelo resultado, que o leva aos 65 pontos, três atrás da líder Inter de Milão, com 68. O Bologna não cumpre a missão de subir para terceiro, mas ultrapassa a Juventus e, com 57, entra no G-4.