Torcedor do United é acusado de dar tapa em Grealish durante clássico

O meia Jack Grealish, do Manchester City, teria sido agredido por um torcedor do Manchester United durante partida realizada no último domingo, em Old Trafford, pelo Campeonato Inglês. O britânico Alfie Holt, 20 anos, suposto autor da agressão, foi formalmente convocado a prestar esclarecimentos pela Polícia da Grande Manchester, nesta segunda-feira.

A situação teria acontecido próximo às saídas dos vestiários, quando um torcedor teria gritado o nome do camisa 10 e na sequência acertado um tapa em seu rosto. As autoridades divulgaram um comunicado informando que Alfie, morador de Haven Drive, na cidade de Droylsden, deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Manchester em 14 de julho.

"O processo está relacionado a um incidente ocorrido ontem nas dependências do Old Trafford", informaram as autoridades.