Entenda por que Neymar foi embora antes de jogo do Santos; retorno no Brasileirão é confirmado

Além disso, por estar na reta final da recuperação de sua lesão, o atacante, junto a seu estafe, não quis se desgastar. O camarote da Vila passa por reformas, promovidas por Neymar e seu pai, mas ainda não está 100%. "Hoje perdemos mais dois pontos. Mas tenho certeza que vamos nos recuperar. Agora é trabalhar e melhorar", escreveu o atacante em seu perfil no Instagram após o embate com o Bahia.

Na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, Neymar não viajou com o grupo a São Januário. No Rio, a equipe de Caixinha foi derrotada por 2 a 1, após abrir o placar no primeiro tempo. No dia seguinte, o camisa 10 esteve presente em Guarulhos para os compromissos da equipe Furia na Kings League, torneio de futebol de sete.

A expectativa agora é que o camisa 10 esteja em campo já na terceira rodada do Brasileirão, contra o Fluminense, no Maracanã. "(Neymar) É nosso capitão. Esteve conosco e fez questão de falar com o grupo. Terça-feira vai estar conosco no início da semana na preparação para o próximo jogo", afirmou Pedro Caixinha, técnico do Santos, em entrevista coletiva após o empate com o Bahia.

Desde março, o atacante não entra em campo com a camisa do Santos. O último compromisso se deu pelas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino - vitória por 2 a 1. Na ocasião, o atacante deixou o gramado se queixando de dores e ficou fora dos duelos seguintes, pela semifinal do Estadual, contra o Corinthians, e início do Brasileirão.

Neymar se recupera de um edema na coxa, que também o tirou da convocação de Dorival Júnior para a seleção brasileira, nos últimos jogos das Eliminatórias contra Colômbia e Argentina. O atacante permaneceu focado em sua recuperação e fortalecimento físico nas últimas semanas, para evitar que haja um problema mais sério do que o edema na coxa, como a ruptura do músculo - que poderia afastá-lo por longos meses dos gramados.

